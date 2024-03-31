Erdoğan'ın memleketi Rize'de hangi parti önde?

Türkiye'de gerçekleştirilen Yerel Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de oy sayımı sürüyor. Şuana kadar açılan sandıkların oranı % 96,40 iken AKP % 54,83 ile önde görünüyor.

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Erdoğan'ın memleketi Rize'de hangi parti önde?

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı sürüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de açılan sandık oranı % 96,40.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de seçim sonuçları şu şekilde:

AKP'nin adayı Rahmi Metin %54,83,

Yeniden Refah Partisi adayı Cemil Çolak % 17,69

CHP adayı Necati Topaloğlu % 12,09

Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkanlığını AKP adayı Rıfat Özer % 70,08 ile kazandı görünüyor.

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2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan
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