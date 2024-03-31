Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

Kaynak: AA