Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Erzurum'un Tortum Yolu Caddesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada 3 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 panelvan çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Selim Y. ve yolcu konumundaki Naime Y. ve Mustafa T, plakalı otomobildeki Güler K. ve Fatmanur K. ile diğer araçlardaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA