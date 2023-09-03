CHP'deki danışman atamalarına bir tepki de CHP'li Günaydın'dan geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadığının açığa çıkmasının ardından bir tepki de CHP'li Günaydın'dan geldi.

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CHP'deki danışman atamalarına bir tepki de CHP'li Günaydın'dan geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan, kendisi ve Atatürk ile ilgili hakaret içeren sosyal medya mesajları paylaşan Perinaz Mahpeyker Yaman’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan hemen önce, 26 Mayıs’ta danışman olarak atadığının açığa çıkmasının yankıları sürüyor.

CHP’deki danışman olayına ilk tepki Ankara Milletvekili ve Parti Meclis üyesi Gamze Taşcıer’den geldi. Taşcıer yaptığı açıklamada, "Atatürk ve laiklik düşmanları nasıl danışman olur" ifadelerini kullandı.

"Partinin ilk demokratik tüzük değişikliğinde, Genel Başkan’ın görevlendireceği danışmanlarda uzmanlık alanı ve liyakat zorunluluğuyla birlikte sayısal sınırlama; danışmanların parti ilke ve ideolojisi uyarınca Parti Meclisi onayından (30+1) geçirilme zorunluluğu getirilmelidir."

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BİR TEPKİ DE CHP'Lİ GÜNAYDIN'DAN GELDİ

Taşcıer'in ardından bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Partinin ilk demokratik tüzük değişikliğinde, Genel Başkan’ın görevlendireceği danışmanlarda uzmanlık alanı ve liyakat zorunluluğuyla birlikte sayısal sınırlama; danışmanların parti ilke ve ideolojisi uyarınca Parti Meclisi onayından (30+1) geçirilme zorunluluğu getirilmelidir."

BİR TEPKİ ÇEKEN DANIŞMAN DAHA

Yaman’ın danışmanlığı henüz gündemdeyken başka bir gelişme daha yaşandı. CHP'ye karşı sert paylaşımları ve iktidara yakınlığı ile tanınan Avukat Cevdet Nasıranlı'nın eski tweetleri ve CHP'de genel başkan danışmanı yapıldığı ortaya çıktı.

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