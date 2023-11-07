Cem Garipoğlu'nun babası 'mezar açılsın' demişti: Münevver Karabulut'un babasından yanıt

İstanbul'da 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun gerçekten cezaevinde intihar edip etmediği tartışmalarına nokta koymak için babası Nida Garipoğlu'nun "mezarı açılsın" talebine, Münevver Karabul'un babasından yanıt geldi.

Cem Garipoğlu'nun babası 'mezar açılsın' demişti: Münevver Karabulut'un babasından yanıt

Münevver Karabulut'u vahşi bir şekilde katlettikten sonra cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'yla ilgili tartışmalar gündem olmaya devam ediyor.

Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu, dün "Huzurumuz kalmadı, oğlumun mezarı açılsın" diyerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na DNA eşleştirmesi için oğlunun mezarının açılması talebiyle dilekçe vermişti.

Garipoğlu'nun dilekçesi üzerine Sabah'a konuşan Süreyya Karabulut, "Çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir yılı aşkın bir zamandır mezarın açılması için mücadele veriyorum. O katilin öldüğü söylendiği günden beri derin şüphelerim devam ediyor. Ben de açılsın diyorum zaten başka bir şey söylemiyorum. Asıl huzuru kaçan biziz. O mezar açılsın huzur bulalım, rahat edelim" diye konuştu.

Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın"Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın"Gündem

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