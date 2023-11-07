Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı: İlk isteği ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve dün tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevindeki ilk günüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

DİLAN POLAT REVİRE KALDIRILDI

Master Haber'den Ercan Öztürk, Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününün detaylarına ulaştı. Gözyaşlarıyla cezaevine giren Dilan Polat, işlemlerin ardından geçici koğuşa götürüldü ancak bir şey yemediği için tansiyon sorunu yaşadı.

Fenalaşan Polat'ın cezaevindeki ilk gününde revir koğuşuna kaldırıldığı öğrenildi. Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine ise cezaevi yönetimi "Evraklarınız yok" denilerek onay vermedi.

'ÇOCUKLARIM BENİ BÖYLE GÖRMESİN'

Polat, "Evraklarınız eksik. Evraklarınız bugün hazırlansa bile sizin telefon gününüz Cuma. İsterseniz sesli, isterseniz görüntülü görüşebilirsiniz" yanıtını aldı.

Dilan Polat, yetkililere "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" dedi.

İnfaz koruma memurları ise görüntülü konuşmanın özel odalarda da yapıldığını belirtti. Dilan Polat, evraklarının bir an önce hazırlanması için avukatlarına talimat verdi.

CEZAEVİ DOLABINDAKİLERİN LİSTESİNE ULAŞILDI

Dilan Polat'ın cezaevinde giyebileceği kıyafetlerin, takacağı aksesuarların listesine de ulaşıldı.

Dilan Polat'ın cezaevindeki dolabında iddiaya göre şu kıyafetler olacak: Bir adet palto, üç adet tişört, bir adet manto, iki adet pijama takımı, iki adet hırka, 1 adet spor ayakkabısı, dört adet pantolon ve etek, bir çift kışlık ayakkabı, iki adet elbise, bir adet iskarpin, bir adet eşofman, bir kol saati, dört adet gömlek ve bir adet içlik ve iki adet kazak.

Polat'ın normal koğuşa ne zaman geçeceği ise şimdilik açıklanmadı. Ancak cezaevi prosedürlerine göre cezaevine giren bir tutuklu, bir haftaya kadar geçici koğuşta kalabiliyor.

AÇIK GÖRÜŞTEN FAYDALANABİLECEK

Marmara Kapalı Kadın Cezaevi'nde bugün başlayıp, 10 Kasım tarihine kadar sürecek olan açık görüşten Polat çifti de faydalanabilecek.

ELEKTRONİK KELEPÇE İLE TUTUKSUZ YARGILANABİLİR

Avukat Feyza Altun ise katıldığı televizyon yayınında, Dilan Polat’ın itiraz talebiyle tutuksuz yargılanabilme ihtimali olduğunu söyledi. “Dilan Polat elektronik kelepçeyle yargılanabilir ve böylece kaçma şüphesi ortadan kalkabilir” diyen Feyza Altun, Polat’ın böyle bir durumda sosyal medyayı kullanacağını düşünmediğini ifade etti.

5 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Ankara'da Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi. Operasyonun ilk günü gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger'in ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Özalp ve Doğan'la birlikte sevk edilen diğer 3 şüphelisini Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç oldukları öğrenildi.