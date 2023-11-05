Hakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmede tarafların, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Hakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen el Safedi ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasına yönelik çabaların ele alındığı aktarıldı.

AA'nın aktardığına göre tarafların, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Fidan'ın Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve bölgede ateşkes sağlanması konularının ele alındığı belirtildi.

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