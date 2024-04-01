Bursa'da yangın: 6 otobüs alev alev yandı

Bursa’da hurda otobüslerinin parçalara ayrılıp satılmak üzere konulduğu geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 6 hurda otobüs demir yığını haline geldi.

Bursa'da yangın: 6 otobüs alev alev yandı

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde hurda halindeki 6 otobüs yandı. Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'ndaki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Bursa'da yangın: 6 otobüs alev alev yandı - Resim : 1

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Olayda, hurda halindeki 6 otobüs yandı.

Kaynak: AA

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