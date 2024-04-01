AKP MYK yarın toplanıyor: Yerel seçim sonuçları masaya yatırılacak

AKP Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) yarın toplanıyor. Toplantının ana gündemi 31 Mart yerel seçim sonuçları olacak.

AKP MYK yarın toplanıyor: Yerel seçim sonuçları masaya yatırılacak

AKP MYK toplantısının ana gündemi yerel seçim sonuçları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda sonuçlar değerlendirilecek.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

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