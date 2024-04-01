Ahmet Hakan’ın saçlarından sonra köşe yazısı da gündem oldu! “Meğer çok eğlenceliymiş”

Gazeteci Ahmet Hakan’ın seçim gecesi stüdyodan ayrılması ve saçlarının ardından yerel seçimlerle ilgili tahminlerini yazdığı köşe yazısı da gündem oldu.

Yerel seçimlerle ilgili kaleme aldığı yazısında Hakan, “Şanlıurfa’da Yeniden Refah’tan aday olan Kasım Gülpınar, biraz oy tırtıklasa da Zeynel Abidin Beyazgül’ün seçilmesine engel olamayacak.”, “Eskişehir’de CHP, çok rahat ve çok profesyonel kazanamayacak.”, “Antalya’da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak.” gibi tahminlerinin gerçekleşmemesi üzerine gazeteci Sedef Kabaş sosyal medyadan yorumda bulundu.

İşte o paylaşım:

STÜDYODAN AYRILMIŞTI

Ahmet Hakan, canlı yayın devam ederken stüdyodan ayrılmıştı. Ahmet Hakan, 'Eğer izin verirseniz ben ayrılayım, yarın gazete de çıkaracağız. Bu sonuçları gazeteden vatandaşlarımıza aktarmamız gerekiyor. O nedenle ben müsaadenizi isteyeceğim' diyerek yayından affını istemesiyle gündeme gelmişti.