Ahmet Hakan’ın saçlarından sonra köşe yazısı da gündem oldu! “Meğer çok eğlenceliymiş”

Ahmet Hakan’ın 17 Mart günü yazdığı ‘Galiba bu seçimde’ başlıklı köşe yazısındaki tahminlerinin çoğunun tutmaması üzerine sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada Hakan için “Meğer çok eğlenceliymiş” yorumları yapıldı.

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Ahmet Hakan’ın saçlarından sonra köşe yazısı da gündem oldu! “Meğer çok eğlenceliymiş”

Gazeteci Ahmet Hakan’ın seçim gecesi stüdyodan ayrılması ve saçlarının ardından yerel seçimlerle ilgili tahminlerini yazdığı köşe yazısı da gündem oldu.

Ahmet Hakan’ın saçlarından sonra köşe yazısı da gündem oldu! “Meğer çok eğlenceliymiş” - Resim : 1

Yerel seçimlerle ilgili kaleme aldığı yazısında Hakan, “Şanlıurfa’da Yeniden Refah’tan aday olan Kasım Gülpınar, biraz oy tırtıklasa da Zeynel Abidin Beyazgül’ün seçilmesine engel olamayacak.”, “Eskişehir’de CHP, çok rahat ve çok profesyonel kazanamayacak.”, “Antalya’da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak.” gibi tahminlerinin gerçekleşmemesi üzerine gazeteci Sedef Kabaş sosyal medyadan yorumda bulundu.

İşte o paylaşım:

Ahmet Hakan’ın saçlarından sonra köşe yazısı da gündem oldu! “Meğer çok eğlenceliymiş” - Resim : 2

STÜDYODAN AYRILMIŞTI

Ahmet Hakan, canlı yayın devam ederken stüdyodan ayrılmıştı. Ahmet Hakan, 'Eğer izin verirseniz ben ayrılayım, yarın gazete de çıkaracağız. Bu sonuçları gazeteden vatandaşlarımıza aktarmamız gerekiyor. O nedenle ben müsaadenizi isteyeceğim' diyerek yayından affını istemesiyle gündeme gelmişti.

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Ahmet Hakan 2024 Yerel Seçimleri
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