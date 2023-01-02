Boğaziçi yeni yılda da direniyor

Eski AKP milletvekili adayı Melih Bulu'nun, 2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasıyla başlayan protestolar ikinci yılına girdi. O tarihten bu zamana, üniversite bileşenlerinin kabul etmediği atamalar, görevden almalar, gözaltılar, akademisyenler ve öğrenciler tarafından 2 yıldır protesto ediliyor.

Akademisyenler, 2023'te de protestolarını sürdüreceklerinin mesajını verdi. Rektörlük binası önünde bir araya gelen akademisyenler, binaya sırtlarını dönerek alkış eylemi gerçekleştirdi.

En tecrübelisinden en gencine, akademisyeninden öğrencisine, mezunundan personeline,Boğaziçi Üniversitesi, bütün dinamikleri ile ayaktadır.2 koca yıl,bir milim geri adım atmadan,bütün Türkiye’ye,içinde bulunduğu koşullarda ilham kaynağı olmuştur. #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz pic.twitter.com/DtJFzQKVfb — Umut Şenol 🦅🏡 👨‍👩‍👧‍👦 (@senolumut) January 2, 2023

Boğaziçi’nde 2 yıldır yaşanan olayların özetini ise Cumhuriyet'ten Sena Tufan derledi:

2021'DE NELER OLDU?

2 Ocak: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 2015 yılında AKP İstanbul 1’inci bölge milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. Aynı gün üniversitede faaliyet gösteren LGBTİ çalışmaları aday kulübü kapatıldı.

4 Ocak: Bulu’nun rektörlüğünü protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Güney Kapı önünde bir araya geldi. Eylemler sırasında okul kapısına kelepçe takıldı. Eylem sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Daha sonra bu sayı 36’ya yükseldi.

1 Şubat: Üniversite önünde eylemde bir polis öğrenciye “Aşağı bak, toplu gezmek yok” dedi. Bunun üzerine “Aşağı bakmıyoruz” sloganı sembolikleşti. 159 öğrenci gözaltına alındı.

6 Şubat: Üniversiteye Hukuk ve İletişim fakülteleri kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Mart: Bulu, Fizik bölümünde görevli yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci’yi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne atadı.

24 Mart: Güney Kampüs’ten Kuzey Kampüs’e geçmeye çalışan 12 öğrenci gözaltına alındı.

26 Mart: Öğrenciler destek vermek için adliyeye gitti. Dayanışmaya gelen kişilerden 52’si gözaltına alındı.

1 Nisan: Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu’nun çalışmaları durduruldu.

19 Nisan: Rektör kendisini İletişim Fakültesi’ne dekan vekili olarak atadı.

15 Temmuz: Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan Bulu yerine Naci İnci vekaleten rektörlüğe atandı.

16 Temmuz: Öğretim görevlisi Can Candan görevden alındı.

21 Ağustos: İnci asaleten Erdoğan tarafından rektör olarak atandı. İnci de üniversite bileşenleri tarafından protesto edildi.

8 Eylül: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün duyurduğu karara göre, üniversite ve yakın çevresi doğal sit alanının statüsünde değişiklik yapıldı.

1 Ekim: Özcan Vardar’ın Güz 2021 dönemi vermesi planlanan “Film Dilinin Grameri: Film Kurgusu” adlı dersinin açılmasına izin verilmedi.

6 Ekim: Naci İnci’nin şikayetiyle gözaltına alınan 7 Boğaziçi öğrencisinden Caner Perit Özer ve Enis Berke Gök tutuklandı.

11 Kasım: Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi dekanlarına soruşturma açıldı.

17 Kasım: Öğretim Üyesi Mohan Ravichandran’ın, çalışma izni YÖK tarafından iptal edilerek işten çıkartıldı.

8 Aralık: Naci İnci her gün gerçekleştirilen nöbete katılan öğretim üyelerinden 16’sı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2022'DE NELER YAŞANDI?

19 Ocak: Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan, YÖK tarafından görevlerinden alındı.

18 Şubat: Boğaziçi Üniversitesi adına paralel bir vakıf kuruldu.

17 Mart: Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sosyal Politikalar Forumu’ndaki eşya ve belgeler güvenlik görevlileri tarafından Kuzey Park Binasındaki ofislerinden atılıp ETB blokta başka bir yere taşındı.

1 Nisan: Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, 2015 yılından beri Üsküdar Belediyesi Bilgi İşlem Genel Koordinatörlüğünü yürüten Faruk Yakaryılmaz asaleten atandı.

6 Nisan: Rektörlük kararıyla, İngilizce Hazırlık Biriminin Marmara Üniversitesi’nden alınmış olan Anadolu Hisarı Kampüsüne taşınacağına dair bilgi YADYOK Müdürlüğü tarafından çalışanlarına bir mesaj ile duyuruldu.

29 Nisan: Bazı bölümlerden sıfır olarak yollanan yabancı öğrenci kontenjanları ÜYK tarafından değiştirildi.

17 Mayıs: Boğaziçililer direnişlerinin 500. gününde kampüs içerisinde bir dizi etkinlik düzenledi. Cumhuriyet etkinlikleri okulun içinde takip etti.

20 Mayıs: Güney Kampüs girişine X-ray cihazı konuldu. LGBT gruplarının güney kampüsteki yürüyüşü de engellendi. 71 kişi göz altına alındı.

16 Haziran: Boğaziçi Üniversitesi’ndeki veri skandalını ortaya çıkaran Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Emre Otay, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu görevlerinden üç ay süreyle uzaklaştırıldı.

27 Temmuz: Melih Bulu’nun rektörlük döneminde YÖK tarafından hukuk fakültesine dekan olarak atanan Selami Kuran, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

27 Temmuz: BÜMED’in tesis sınırları içinde alkollü içki satma ve tesiste alkol ruhsatı olmasına karşın, rektörlük tarafından okul sınırları içerisinde alkol satılamayacağı gerekçesiyle BÜMED’e 14 Mayıs tarihinden itibaren 5 kez 575,371 TL idari para cezası kesildi.

8 Ağustos: Can Candan, bu kez de ikinci kez görev süresinin uzatılmamasıyla görevinden uzaklaştırıldı.

22 Ağustos: Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Ünal Zenginobuz görevinden 3 ay uzaklaştırıldı.

14 Eylül: Anadolu Hisarı’nda eğitime başlanması için acele edilmesinin ardından planlama doğru şekilde yapılamayınca barınma krizi meydana geldi.

16 Eylül: 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırılan Tuna Tuğcu’nun süresinin bitmesine bir kaç gün kala uzaklaştırma cezası 3 ay daha uzatıldı.

04 Ekim: Geleneksel Mezunlar Günü’nün üniversite içerisinde yapılmasına tadilat çalışmaları gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

10 Ekim: İslam Araştırmaları Kulübü, üniversite içerisinde harem selamlık iftar düzenledi.

8 Kasım: Üniversitede asılı olan ve direnişi temsil eden afişler toplatıldı.