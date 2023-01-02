Yeni yıl kutlaması için belediyeye gelen kişinin üzerinden satır çıktı

Yeni yıl kutlaması için Çiğli Belediyesi’ne gelen bir kişinin üzerinden çok sayıda kesici ve delici alet çıktı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şahsın üzerinden çıkanların fotoğrafını paylaştı.

Yeni yıl kutlaması için belediyeye gelen kişinin üzerinden satır çıktı

Yeni yıl kutlama bahanesiyle Çiğli Belediyesi’ne gelen bir kişiye şüphe üzerine yapılan arama sırasında, üzerinden çok sayıda kesici ve delici alet çıktı. Saldırı girişiminde bulunan kişinin polis tarafından önce gözaltına alındığı daha sonra ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyeye gelen kişinin üzerinden çıkarılanların fotoğrafını paylaştı. Gümrükçü, "Şiddet dilini çekinmeden yaygınlaştıranlar, topluma nefret tohumları ekiyor. Yeni yılı kutlama bahanesiyle Belediyemize gelen bir şahsın üzerinden çıkanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermiyor mu?" diye sordu.

Gümrükçü, şunları söyledi: "Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın dikkati ve polis memurlarının zamanında müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilmiş. Şahsı tanımam, onun da beni tanıdığını düşünmem. Belediye emekçilerimize bir şey olmaması tek tesellim. Kurumda çalışan bir arkadaşımıza dahi zarar gelirse hesabını sorarım. Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur."

Yeni yıl kutlaması için belediyeye gelen kişinin üzerinden satır çıktı - Resim : 1

Sabiha Gökçen'de hava trafiği alt üst oldu Gündem 02 Ocak 2023 12:44
7. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu Gündem 02 Ocak 2023 11:09
AKP'li Atçı'dan tarikattaki istismara yönelik tepki çeken sözler Gündem 02 Ocak 2023 10:10
'Şimdi soru sorma sırası bizde' diyerek 6 yaşındaki çocuğa tecavüzü akladılar Gündem 02 Ocak 2023 09:53
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon
Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam
Ekonomistler ipucunu verdi: İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu
Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler
Türk-İş Başkanı Atalay'dan eleştirilere yanıt: "Önerim, bizi bir daha toplamasınlar" Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'Erdoğan'la konuştunuz mu' sorusuna yanıt