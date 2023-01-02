Yeni yıl kutlaması için belediyeye gelen kişinin üzerinden satır çıktı

Yeni yıl kutlama bahanesiyle Çiğli Belediyesi’ne gelen bir kişiye şüphe üzerine yapılan arama sırasında, üzerinden çok sayıda kesici ve delici alet çıktı. Saldırı girişiminde bulunan kişinin polis tarafından önce gözaltına alındığı daha sonra ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyeye gelen kişinin üzerinden çıkarılanların fotoğrafını paylaştı. Gümrükçü, "Şiddet dilini çekinmeden yaygınlaştıranlar, topluma nefret tohumları ekiyor. Yeni yılı kutlama bahanesiyle Belediyemize gelen bir şahsın üzerinden çıkanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermiyor mu?" diye sordu.

Gümrükçü, şunları söyledi: "Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın dikkati ve polis memurlarının zamanında müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilmiş. Şahsı tanımam, onun da beni tanıdığını düşünmem. Belediye emekçilerimize bir şey olmaması tek tesellim. Kurumda çalışan bir arkadaşımıza dahi zarar gelirse hesabını sorarım. Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur."