Sabiha Gökçen'de hava trafiği alt üst oldu

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri de olumsuz yönde etkilendi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda operasyon durma noktasına gelirken çok sayıda uçak başka meydanlara yönlendirildi.

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Sabiha Gökçen'de hava trafiği alt üst oldu

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri de olumsuz yönde etkilendi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (SAW) operasyon durma noktasına gelirken çok sayıda uçak başka meydanlara yönlendirildi.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; sabah saatlerinden bu yana Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması beklenen uçaklardan birçoğu İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İGA EN YÜKSEK DIVERT UÇUŞ SAYISINA ULAŞTI

50'nin üzerinde uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalırken, Pegasus'un Cidde, Ed Dammam, Beyrut, Gaziantep, Abu Dabi, Hurgada ve Tel Aviv'den gelen uçakları ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na divert etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayıp İstanbul Havalimanı inen uçakların sayısının bugüne kadarki en yüksek divert sayısına ulaştığı ifade edildi.

ONLARCA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı toplam 47 sefer iptal edilirken, yine aynı meydandan kalkış yapması planlanan 41 uçuş iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş trafiği yeniden başladı.

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