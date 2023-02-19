'Birkaç ay sonra seçim olacak' diyen Prof. Naci Görür: O partiye oy verin

Prof. Dr. Naci Görür, seçmene "Deprem konusunda ciddi vaadlerde bulunan, plan ve programı olan ve yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver" çağrısında bulundu.

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'Birkaç ay sonra seçim olacak' diyen Prof. Naci Görür: O partiye oy verin

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma ve binlerce kişinin ölümüne neden olan depremle ilgili üç yıl önce uyarı yapan Prof. Dr. Naci Görür'den bu kez seçim çağrısı geldi.

Mesajını kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşan Görür, "Sevgili halkıma sesleniyorum: Tam da bu ortamda, yakınlarımız göçük altındayken, acımızı yürekten hissederken ülkene sahip çık" dedi; ardından şunları kaydetti: 

"Birkaç ay sonra seçim olacak, siyasetçiler vaadlerde bulunacak, kendilerini beğendirmeye çalışacaklar, senden oy isteyecekler. Elbette bir partiye gönül vermiş olabilirsin, bir partiyi beğenebilirsin ama her şey siyaset değildir.

Senin, çoluk çocuğunun, torunlarının ve neslinin bu topraklarda ilelebet yaşamasını istiyorsan partizanlığı bırak ve sana deprem konusunda ciddi vaadlerde bulunan, plan ve programı olan ve yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver.

17 Ağustos Kocaeli depremlerinden sonra o günleri milletçe milat olarak ilan etmiştik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak demiştik. Hani noldu miladımız? Eğer bu seferde gereğini yapmazsak sorumluluk ve vebalden kurtulamayız. Eğer afetleri gelecekteki canlarımıza ihale etmek istemiyorsanız bu sefer gereğini yapın... Sevgiyle."

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Naci Görür Deprem
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