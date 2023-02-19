'Maraş'ta yıkılmayan hastanede 7 bebek, jeneratör devreye girmediği için öldü' iddiası

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’taki Sular Akademisi Hastanesi ile ilgili olarak çarpıcı bir iddia incelemeye alındı. Depremde yıkılmayan hastane binasında jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle tedavi altındaki yedi bebeğin yaşamını kaybettiği öne sürüldü.

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'Maraş'ta yıkılmayan hastanede 7 bebek, jeneratör devreye girmediği için öldü' iddiası

T24'te yer alan habere göre, Kahramanmaraş’ta kamu binaları ve hastaneler, depremin vurduğu diğer kentlere oranla daha az hasar gördü. Özel hastanelerde deprem sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilk soruşturma, binasında çökme yaşanan Megapark Hastanesi’ne yönelik başlatıldı.

Başlatılan ikinci soruşturma kapsamında çarpıcı bir iddianın incelemeye alındığı belirtildi. Soruşturulan iddiaya göre, deprem sırasında binasında herhangi bir çökme ve yıkım yaşanmayan Sular Akademisi Hastanesi’nde elektrikler kesildi. Buna rağmen depremden sonra jeneratör devreye girmedi. Bu nedenle bebek ünitesinde tedavi gören yedi bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili suç duyurularını birleştiren savcılık, ölümlerin neden kaynaklandığını, iddiaların doğru olup olmadığını araştırıyor.

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