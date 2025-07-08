Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

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CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ve yapılan uygulamalar ile ilgili basın açıklaması yaptı. Cezaevi koşullarının Çalık’ın sağlık durumunu olumsuz etkilediğine değinen Şahbaz “Cezaevinde geçirdiği süre boyunca 18 kilo kaybetmiş, sağlık durumu kötüleşmiş ve ağır bir tedavi süreci gerektiren lenfoma bulguları tekrar ortaya çıkmıştır” dedi.

'İNSAN HAKKI İHLALİ'

Şahbaz yaptığı açıklamada “Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık’ın, iki kez lösemi ve bir kez lenfoma tanısı almış, ağır bir onkolojik tedavi süreci geçirmiş bir kamu görevlisi olarak, cezaevi koşullarında tutulması zaten başlı başına bir insan hakkı ihlalidir. Sayın Çalık, son olarak kemik iliği biyopsisinde lenfoma ile ilgili ciddi bulgular tespit edilmesi üzerine ameliyata alınmış, ancak ameliyat sonrası taburcu edilir edilmez yeniden cezaevine gönderilmiştir. Bu durum, vicdanları yaralayan, hukukun ve insanlığın temel ilkelerine aykırı bir uygulamadır” diye konuştu.

'YAŞAM HAKKI TEHDİT ALTINDA'

Çalık hakkında somut delil olmamasına rağmen tutuklu olduğunu hatırlatan Şahbaz şöyle konuştu: “Mehmet Murat Çalık, halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Hakkında somut bir delil olmaksızın, yalnızca siyasi saiklerle sürdürülen bir soruşturma kapsamında, 100 günü aşkın süredir özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Cezaevinde geçirdiği süre boyunca 18 kilo kaybetmiş, sağlık durumu kötüleşmiş ve ağır bir tedavi süreci gerektiren lenfoma bulguları tekrar ortaya çıkmıştır. Böylesine hassas bir sağlık durumu bulunan bir bireyin, cezaevi gibi sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı, enfeksiyon risklerinin yüksek olduğu bir ortamda tutulması, doğrudan yaşam hakkını tehdit etmektedir.”

'AÇIK BİR VİCDAN ZULMÜ'

Cezaevinin ailesinden 600 kilometre uzağa taşındığının altını çizen Şahbaz “Sayın Çalık’ın, ameliyat sonrası toparlanma sürecinde dahi cezaevine geri gönderilmesi, adaletin değil, siyasi kin ve intikam duygularının bir yansımasıdır. Tutuklama, bir adli tedbir olarak kullanılmalı, cezalandırma aracına dönüştürülmemelidir. Ancak ne yazık ki, bu süreçte Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu hiçe sayılarak, ailesinden ve sevdiklerinden 600 kilometre uzakta, İzmir Buca Cezaevi’ne nakledilmesi ve şimdi de ameliyat sonrası cezaevine geri gönderilmesi, açık bir vicdan zulmüdür” ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALI'

Çalık için özgürlük çağrısı yapan Şahbaz “Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Mehmet Murat Çalık’ın derhal tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Yaşam hakkı, en temel insan hakkıdır ve hiçbir siyasi çıkar, bir insanın hayatını riske atacak uygulamaları meşrulaştıramaz. Yetkililere sesleniyoruz: Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu daha fazla kötüleşmeden, etkin bir tedavi süreci için gerekli adımlar atılmalı ve kendisi özgürlüğüne kavuşturulmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

'HAK HUKUK MÜCADELESİNE DEVAM EDECEĞİZ'

Şahbaz sözlerine şöyle noktaladı: “Ayrıca, bu süreçte Sayın Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getirirken, adaletin ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Türkiye, hukukun değil, siyasi hesapların gölgesinde yönetilemez. Mehmet Murat Çalık ve hukuksuzca cezaevinde tutulan tüm seçilmişler, kamu görevlileri ve vatandaşlarımız için adalet istiyoruz. Bu haksızlığa karşı sessiz kalmayacağız. Sayın Çalık’ın ve diğer mağdurların yanında olmaya, hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi