Barış Terkoğlu: Binali Bey’in bulanık işleri

Terkoğlu, Murat Ağırel'in "Yağma" isimli kitabında Yıldırım ailesinin yaptırdığı okulun Büyük Zigana İnşaat üzerinden yaptırıldığını kaydederek, "Bir zamanlar TÜRGEV’e Kızılay üzerinden aktarılan bağışlarda gördüğümüz gibi, bu aktarım, “vergiden kaçınmayı” da sağlıyor.

Ancak... Asıl mesele, Kızılay’a, bir anlamda “tanırız, biliriz” denilen Büyük Zigana İnşaat.

Söz konusu şirketin bir internet sitesi yok. Gelgelelim Ticari Sicil Gazetesi’ne göre 2014 yılı başında tescil edilmiş. Şirketin Ulaştırma Bakanlığı ihaleleri aldığı arşivlerde görünüyor.

Öte yandan şirketin 2017 yılında sermayesini azalttığı, sonrasında bölündüğü de görülüyor. Devralan iki şirketten biri Büyük Manyas Tarımcılık, öbürü ise Büyükkonak Gayrımenkul İnşaat. İki şirket de Binali Yıldırım’a yakınlığı ile bilinen, Bayburt Grup’un sahibi Şentürk ailesinin fertlerinin ortaklığı. Nitekim, okulu yapan, şirketi kuran Ömer Korkut da burada yönetim kurulu üyesi" diye yazdı.

Yıldırım ailesinin kendi adlarına okul açarken önce Kızılay'a bağış yaptıklarını, Kızılay'ın da "kendilerine yakın" şirkete inşaatın verilmesi isteği olduğunu belirten Terkoğlu, "Kızılay’ın hikâyesi Cumhuriyet öncesine dayanıyor. Savaşın yaralarını sarmakla başlayan öykü, tüm felaket kurbanlarına el uzatmaya varmış. Kızılay, hep karşılıksız, koşulsuz, beklentisiz yardımlarla anılmış. Kimi mezarlıklarda gördüğünüz Kızılay sembolleri, insanların maaşlarını, varlıklarını, emeklerini ölürken bile Kızılay’a vermelerini simgeliyor. Gelgelelim, AKP döneminde holdingleşen Kızılay’ın en küçük işine bile tuhaflıklar karışıyor. Bir okul yaptırırken bile Kızılay, başta vergi olmak üzere, sıra dışı işlere aracılık ediyor" ifadelerini kullandı.

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