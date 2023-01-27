Barış Pehlivan: AKP'li Ayalan, kadınları korumak için çıkarılan kanunu gazeteciyi susturmak için kullandı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, hakkında ilaç ithalatında usulsüzlük yaptığı, silah kullandığı, zorla senet imzalattırdığı gibi suçlamalar bulunan eski AKP milletvekili Şükrü Ayalan’ın, İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında gazeteci Murat Ağırel'e karşı tedbir kararı aldırdığını yazdı.

Pehlivan, duruma, “Eski AKP milletvekili Şükrü Ayalan, Murat Ağırel’in kendisi hakkında asılsız haberler yaptığını iddia ediyor. Mahkemeden de bu nedenle tedbir kararı istiyor. Mahkemenin kadın hâkimi de, ‘bu kanunun varoluş amacı aile ve kadına karşı şiddetle ilgili’ demiyor, karar veriyor'" diyerek tepki gösterdi. Pehlivan’ın aktardığına göre, kararda şöyle deniliyor:

“Şükrü Ayalan vekilinin beyanına göre aleyhine tedbir talep edilen Murat Ağırel’in müvekkili hakkında asılsız iddia ve ithamlarını, gazeteci kimliğini kullanarak tekrarlama ihtimali yüksek olduğundan, bu itibarla 6284 sayılı Kanun'un 5/1-a-f maddesinde düzenlenen tedbirlerin talepte bulunan lehine uygulanmasının olaya, usule ve yasanın amacına uygun olacağına karar verilmiştir.”

Pehlivan, “Eski bir AKP milletvekili aile ve kadının korunması için çıkarılan bir kanunu kullanarak, bir gazetecinin kendisi hakkında yazmasını ya da konuşmasını yasaklattı. Uygulanmaması bu topraklarda her yıl yüzlerce kadının erkekler tarafından öldürülmesine neden olan bir kanun, gazeteciyi susturmak için kullanılıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan iktidarın hukuk sistemi, kadınları koruyan son kanunu da eski vekillere kalkan yapıyor” diyerek sitem etti.

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