Böbrek satma teşebbüsüne hapis cezası

İstanbul'da böbreğini satmak istediği iddia edilen 34 yaşındaki Emrah Z. ile böbrek hastası olan 65 yaşındaki Orhan T.'nin "organ ticareti yapmak ve aracılık suçuna teşebbüs"ten yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanıklar Emrah Z. ve Orhan T. avukatları ile katıldı.

Son savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların "organ ve doku ticareti yapmak" suçundan beşer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanıkların eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığına ve yargılama sürecinde pişmanlık gösteren davranışlarda bulunduklarına kanaat getiren mahkeme, Emrah Z. ile Orhan T'nin "organ ticareti yapmak ve aracılık suçuna teşebbüs"ten birer yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme gerekçeli kararında, sanıkların savunmalarında suçlamayı reddedip olayın rızai bir durum olduğunu söylediğine yer vererek, sanıklardan Emrah Z'nin olaydan önce iki kez ilan vererek böbreğini satmak istediğini, bu olayın yaşanması nedeniyle de sanık savunmalarına itibar edilmediği vurgulandı.

BAŞVURULARINDA 'ETİK OLMAYAN BİR DURUM' TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, "ihbar eden" sıfatıyla yer almıştı.

Böbrek nakli ameliyatı olmak isteyen Orhan T. ile bağışçı adayı Emrah Z'nin "akrabalık dışı organ nakli" için 2019'da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Etik Komisyonuna başvurdukları anlatılan iddianamede, başvurunun komisyon toplantısında değerlendirilip Emrah Z'nin verdiği telefon numarası araştırıldığında alıcı ile verici arasında "etik olmayan bir durum" olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, yapılan araştırmada Emrah Z'nin, sağlık kuruluna verdiği telefon numarası ile "Acil. Böbreğimi satmak istiyorum" şeklinde birkaç kez ilan verdiğinin belirlendiği bilgisi yer aldı.

'NAKİL İÇİN PARA VERMEDİM'

Daha önceki duruşmalarda savunma yapan Emrah Z, söz konusu ilanları kendisinin vermediğini söylemişti. Sanık Orhan T. de "Böbrek hastasıyım. Şu an bile haftada 3 gün diyalize gidiyorum. Yakınlarımın böbrekleri bana uymadı. Oğlumun yanında çalışan diğer sanık Emrah Z, bana böbreğini vermeyi kabul etti. Karşılığında da herhangi bir para istemedi. Beraber hastaneye müracaat ettik. Yasaya uygun değilmiş, böbrek nakli olmadı. Bu iş için Emrah'a para vermedim." ifadelerini kullandı.