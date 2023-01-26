YSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından üçüncü isim de seçildi

YSK’nın görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine Yargıtay kontenjanından gelecek 3 üyenin belirlenmesi için, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan ve 19 tur süren seçimlerde bugün 12'nci Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta YSK üyesi olarak belirlendi.

Daha önce yapılan seçimlerde Büyük Genel Kurul’un salt çoğunluğun oyunu alan Yargıtay 8'inci Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu ve 10'uncu Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır da YSK üyeliğine seçilmişti. Böylece Yargıtay’daki YSK üyelik seçimleri tamamlanmış oldu.

DANIŞTAY’DAN ALİ ÇOPUR VE İSMAİL KALENDER SEÇİLMİŞTİ

YSK’da görev süresi dolan üyelerin yerlerine Danıştay’dan gelmesi gereken iki üye için de geçen hafta Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK üyeliğine seçilmişti.

Yargıtay ve Danıştay’dan gelecek yeni üyeler, yemin ederek görevlerine başlamalarının ardından YSK Başkanlığı için seçim yapılacak. Seçimde en çok oy alan üye, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyelerden birisinin de YSK Başkanı seçilmesinde hukuki engel bulunmuyor.

Kaynak: ANKA