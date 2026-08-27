Bakan Uraloğlu Duyurdu! 30 Ağustos'ta Ulaşım Ücretsiz! Marmaray, İZBAN ve Başkentray Bedava Olacak
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bakanlığa bağlı bazı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yapılan düzenlemeye göre Ankara, İstanbul ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatlarında vatandaşlardan ücret alınmayacak.
ÜCRETSİZ OLAN HATLAR BELLİ OLDU
İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı; Ankara'da Başkentray; İzmir'de ise İZBAN, 30 Ağustos boyunca ücretsiz hizmet sunacak.
GÜN BOYUNCA SÜRECEK
Bakan Uraloğlu, uygulamanın vatandaşlara gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacağını belirtti.
Kaynak: DHA
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