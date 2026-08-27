Ankara'dan Atina'ya Net Mesaj: 'Patriot Sistemlerinin Girit'e Taşınması Olumlu Bir Adım'

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Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında, SDG'nin silah bırakmasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Bakanlık, söz konusu gelişmeyi “önemli gelişme” olarak nitelendirirken, Suriye'de “tek ordu” vurgusu yaptı.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASINA TEPKİ

MSB tarafından yapılan açıklamada, gayriaskerî statüdeki adaların hukuki durumunun 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açık şekilde düzenlendiği belirtildi. Yunanistan'ın söz konusu adaları antlaşmalara aykırı şekilde silahlandırmasının hukuka aykırı olduğu ifade edilirken, bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı.

GİRİT'E TAŞINMASI OLUMLU ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınması kararının mevcut uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirildiği bildirildi. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sunacak, uluslararası hukuka ve antlaşmalardan doğan yükümlülüklere uygun yapıcı adımları desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde

"Rodos Adası’nın gayriaskerî statüsü, uluslararası antlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim, Yunanistan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, Rodos’ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın, Adanın gayriaskerî statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege’de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi