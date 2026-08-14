Bakan Göktaş'tan Ahmet Baran Yazgan Çıkışı: 'Yakın Takipçisi Olacağız'

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne’de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, Bakanlık olarak hukuki sürecin ve iddialarla ilgili gelişmelerin yakından takip edileceğini bildirdi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne’de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddialarının son derece vahim olduğunu belirterek,"Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez" dedi.

Göktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'TACİZE KARŞI SIFIR TOLERANS'

"Her bir iddianın ciddiyetle ele alınması, mağdurun haklarının korunması ve gerekli mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi temel yaklaşımımızdır. Bu anlayışla, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA