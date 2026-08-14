Bakan Göktaş'tan Ahmet Baran Yazgan Çıkışı: 'Yakın Takipçisi Olacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne’de bir milletvekili hakkında gündeme gelen taciz iddialarının takipçisi olacaklarını açıkladı. Göktaş, iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması için hukuki sürecin titizlikle izleneceğini belirterek, kadına yönelik şiddet ve taciz konusunda hiçbir makam veya unvanın ayrıcalık sağlamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Son Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan Ahmet Baran Yazgan Çıkışı: 'Yakın Takipçisi Olacağız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne’de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, Bakanlık olarak hukuki sürecin ve iddialarla ilgili gelişmelerin yakından takip edileceğini bildirdi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne’de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddialarının son derece vahim olduğunu belirterek,"Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez" dedi.

Göktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bakan Göktaş'tan Ahmet Baran Yazgan Çıkışı: 'Yakın Takipçisi Olacağız' - Resim : 1

'TACİZE KARŞI SIFIR TOLERANS'

"Her bir iddianın ciddiyetle ele alınması, mağdurun haklarının korunması ve gerekli mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi temel yaklaşımımızdır. Bu anlayışla, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA

Etiketler
Mahinur Özdemir Göktaş
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Taciz İddiaları Sonrası Ahmet Baran Yazgan’dan Olayla İlgili İlk Açıklama: 'Bana İlaç Verildi' Taciz İddiaları Sonrası Ahmet Baran Yazgan’dan Olayla İlgili İlk Açıklama
Organize Suç Örgütü Liderİ Serkan Kurtuluş Arjantin'de Yakalandı Suç Örgütü Lideri Arjantin'de Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Motorin ve Benzine Dev Zam ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Akaryakıtta Çifte Zam
Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay: Gizli Bölmede Saklanırken Yakalandı Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi CHP'li Vekile Kesin İhraç Talebi
Diyarbakır'da İndirim İzdihamı Diyarbakır'da İndirim İzdihamı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İstifa Etti! AK Parti'ye mi Katılacak? İYİ Partili Milletvekili İstifa Etti