Bakan Kurum Duyurdu: İstanbul’daki 15 Bin Kiralık Konut İçin Tarih Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, projeye ilişkin son şartların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kabine Toplantısı’nda sunulacağını, detayların ise Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

15 BİN KONUT PROJESİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Bakan Kurum, tv100' de yer alan habere göre, İstanbul’da tamamlanan 15 bin kiralık konuta ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu 500 bin konutluk projenin 81 ili kapsadığını belirten Kurum, buna ek olarak İstanbul’da ilk kez 15 bin kiralık konut uygulamasının hayata geçirildiğini ifade etti.

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Bu kapsamda 500 bin konutu 81 ilimizde yapıyoruz.Buna ilave olarak İstanbul'da 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz.

'KABİNE'DE SON ŞARTLARI SUNACAĞIZ'

Kira fiyatlarının aşağıya çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza Kabine'de kiralık konut için son şartları sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah açıklamalar yapacaktır.

TESLİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Eylül ayı içerisinde bir kısmının teslimini hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik. Bunun teslimini de yapacağız, müjdesini vermiş olalım. Hangi şartlarda olacağını Cumhurbaşkanımız ilan edecek.

Kaynak: Tv100