MEB’den Öğretmenlere Önlük Düzenlemesi! Standartlar Belli Oldu

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kullanacağı önlüklere ilişkin yeni bir kılavuz yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla illere gönderilen “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” başlıklı genelgede, öğretmenlerin görevleri sırasında önlük giymeleri gerektiği vurgulandı.

GENELGEYLE İLLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Bakanlığın illere gönderdiği yazıda, eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve temsil sorumluluğunu gözetmeleri gerektiği hatırlatıldı. Yazıda ayrıca kılık ve kıyafetlerin mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun olması gerektiği belirtilirken, öğretmenlerin görevleri sırasında önlük kullanmalarının öngörüldüğü ifade edildi. Uygulamanın eğitim müdürlükleri tarafından takip edilmesi ve konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması istendi.

ÖNLÜKLER İÇİN STANDARTLAR BELİRLENDİ

Bakanlık, ülke genelinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla öğretmen önlüklerinin tasarım, kullanım ve teknik özelliklerini belirleyen Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu’nu hazırladı. Kılavuzda önlüklerin sade, kullanışlı, rahat ve estetik özelliklere sahip olması için uyulması gereken standartlara yer verildi. Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul ile kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kullanacağı önlüklerin belirlenen standartlara uygun olması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın takip edilmesi istendi.

Kaynak: Haber Merkezi