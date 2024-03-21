AYM'nin yeni başkanı bugün seçilecek

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle yeni başkan bugün seçilecek. Seçimde Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek.

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AYM'nin yeni başkanı bugün seçilecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle ikisi mart ayı içinde olmak üzere 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri yapılacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın 20 Nisan’da, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 24 Mart’ta, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in ise 7 Mayıs’ta görev süreleri doluyor.

Bu kapsamda, 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri için süreç işleyecek. Yüksek mahkemelerde yapılacak seçimin ilki, bugün Anayasa Mahkemesi’nde olacak.

Anayasa Mahkemesi’nde, Arslan’ın görev süresinin dolacağı 20 Nisan’dan 2 ay öncesi olan 20 Şubat’ta başkanlık seçimi süreci başlamış, seçimin tarihi ise 21 Mart olarak belirlemişti. Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan seçimde aday olamayacak ancak oy kullanabilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8’inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

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