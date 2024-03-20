Dünya Mutluluk Raporu açıklandı: Türkiye'de 30 yaş altı gençlerin neşesi yok

2024 Dünya Mutluluk Raporu'nun sonuçları açıklandı. Geçen yıl 106. sırada yer alan Türkiye, bu yıl sekiz basamak yükseldi; 30 yaş arası gençler açısından bakıldığında ise en mutsuz ülkeler arasında.

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Dünya Mutluluk Raporu açıklandı: Türkiye'de 30 yaş altı gençlerin neşesi yok

Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle hazırlanan 2024 Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı. Bu yılki raporda da yine Finlandiya ilk sırada yer aldı.

Avustralya ve Hollanda hariç ilk 10 ülkenin tamamının nüfusu 15 milyonun altında iken, ilk yirmi ülke arasında sadece Kanada ve Birleşik Krallık'ın nüfusu 30 milyonun üzerinde.

Geçen yıl ki listede 106'ncı sırada yer alan Türkiye bu yıl 8 basamak atlayarak 98'inci sırada yer aldı.

İlk 10 şöyle şekillendi:

  1. Finlandiya
  2. Danimarka
  3. İzlanda
  4. İsveç
  5. İsrail
  6. Hollanda
  7. Norveç
  8. Lüksemburg
  9. İsviçre

ABD ve Almanya geçen yıl 15 ve 16. sıralarda yer alırken bu yıl 23 ve 24. sıralara geriledi.

TÜRKİYE'DE GENÇLER ÇOK MUTSUZ

2024 Dünya Mutluluk Endeksi’ne göre 30 yaş altı gençlerde dünyanın en mutsuz ülkeleri arasında bulunan Türkiye, 143 ülke arasında 101. sırada yer aldı.

Endeksin 2021-2023 dönemini ölçtüğünü belirtelim.

EN MUTSUZ ÜLKE: AFGANİSTAN

2006-2010'dan 2021-2023'e kadar genel mutluluktaki değişiklikler ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdi. Afganistan ise 2013'te sondan 13. sırada iken 2024'te en mutsuz ülke olarak en büyük düşüşlerden birini yaşadı.

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