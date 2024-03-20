Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'da da hissedildi

AFAD, Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09:21'de meydana gelen depremin derinliği ise 9.71 km olarak belirlendi.

Sarsıntı, İstanbul, Yalova ve Bursa olmak üzere çevre illerde hissedildi.