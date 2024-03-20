Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul'da da hissedildi
İstanbul, Yalova ve Bursa başta olmak üzere Marmara çevresindeki illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD, Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09:21'de meydana gelen depremin derinliği ise 9.71 km olarak belirlendi.
Sarsıntı, İstanbul, Yalova ve Bursa olmak üzere çevre illerde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)
Tarih:2024-03-20
Saat:09:21:01 TSİ
Enlem:40.67556 N
Boylam:29.24111 E
Derinlik:9.71 km
Detay:https://t.co/UX2jlD5TJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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