Aylin Aslım'dan Ferman Akgül'e dava tepkisi: "Seçim sonucunu beklemiş"

Manga’nın solisti Ferman Akgül, Togg pozu nedeniyle kendisini eleştiren sanatçılara dava açtı. Dava açılan isimlerden biri olan Aylin Aslım, "Seçim sonucunu beklemiş” yorumunu yaptı.

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Aylin Aslım'dan Ferman Akgül'e dava tepkisi: "Seçim sonucunu beklemiş"

AKP iktidarına yakınlığı ile bilenen Manga’nın solisti Ferman Akgül, şarkıcı Aylin Aslım, Redd’den Güneş Duru ve Doğan Duru’ya ‘TOGG pozunu’ eleştirmeleri nedeniyle dava açtı.

Aslım, “Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası “kol kırılır, yen içinde kalır”cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile “iş”birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar” demişti.

‘Kişilik haklarına saldırı’ iddiasıyla dava açan Akgül’e Aylin Aslım, Twitter’dan yanıt verdi. Aslım, “Seçim sonucunu beklemiş” dedi.

Aylin Aslım'dan Ferman Akgül'e dava tepkisi: "Seçim sonucunu beklemiş" - Resim : 1

Ferman Akgül'den Togg pozunu eleştiren sanatçılara davaFerman Akgül'den Togg pozunu eleştiren sanatçılara davaGündem
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