Ferman Akgül'den Togg pozunu eleştiren sanatçılara dava

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Togg’un direksiyonunda verdiği poza gelen eleştirileri mahkemeye taşıdı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, süreç Manga’nın solisti Ferman Akgül’ün seçimlerden önce otomobilin direksiyonunda çekilmiş fotoğrafının Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılmasıyla başladı.

Akgül’ün bu fotoğrafına ilk tepki Redd üyesi Güneş Duru’dan geldi. Duru, Togg'un önüne yatıp 'çiğne beni' diye bağıran vatandaşın haberini alıntılayıp "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar, bakanı yarışa kalkar…" paylaşımı yaptı.

Ardından müzisyen Aylin Aslım da Duru’nun paylaşımını alıntılayıp, “Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası 'kol kırılır, yen içinde kalır'cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile 'iş'birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar" yazdı.

Redd üyelerinden Doğan Duru da seçim öncesi ünlülerin oy tercihlerini açıklamasına atıf yapıp Akgül’ü işaret ederek, “Hadi Ferman da paylaşsın:)) görelim neymiş tercihi” paylaşımı yaptı.

Ferman Akgül ise bu eleştirilere karşı dava yoluna gitmeyi tercih etti. Akgül Güneş Duru, Aylin Aslım ve Doğan Duru hakkında ‘kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu' iddiasıyla dava açtı.