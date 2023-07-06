Avrupa Komisyonu pişman oldu: İsmailağa cemaatiyle bağlantılı derneğe verdiği parayı geri almaya çalışıyor

Avrupa Komisyonu; başkanlığını İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Abdülhalik Ustaosmanoğlu'nun yürüttüğü Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği'ne verdiği fonu durdurdu. 

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Avrupa Komisyonu pişman oldu: İsmailağa cemaatiyle bağlantılı derneğe verdiği parayı geri almaya çalışıyor

Avrupa Komisyonu'nun; başkanlığını İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Abdülhalik Ustaosmanoğlu'nun yürüttüğü Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği'ne verdiği fonu durdurduğu ve ödenen parayı da geri almaya çalıştığı öğrenildi.

Söz konusu karara gerekçe olarak 'derneğin Avrupa değerlerine saygısıyla ilgili endişeler' gösterildi.

Gazeteci Jakob Hanke Vela'nın Politico'da yayımlanan haberinde şunlar kaydedildi: 

"Meslektaşım Jacopo Barigazzi tarafından görülen bir mektuba göre Avrupa Komisyonu, Avrupa değerlerine saygı konusundaki endişeler nedeniyle Türk derneği Yavuz Sultan Selim'e verdiği fonu durdurdu ve ödenmiş olan parayı da geri almaya çalışıyor. Mektup, Komisyon Başkan Yardımcıları Margaritis Schinas ve Věra Jourová tarafından imzalandı.

Konu: Komisyon üyeleri, Fransız bakanların 'pandemi sonrası sosyal ağlar ve bunların İslamofobi üzerindeki etkileri' konulu çalıştaylarla ilgili organizasyon için AB Erasmus Plus fonlarının soruşturulmasını talep ettiklerini söylüyor."

Avrupa Komisyonu pişman oldu: İsmailağa cemaatiyle bağlantılı derneğe verdiği parayı geri almaya çalışıyor - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Avrupa Komisyonu'un 'Erasmus+Gençlik Programı'na 'Pandemi Sonrası Dijital Yaşam ve Dijital Yaşamın İslamofobi Etkileri' başlıklı proje ile başvuran dernek için 31 bin 455 euro kaynak sağlanmıştı. 1 Aralık’ta başlayan projenin bitiş tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlenmişti.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, hibeye yönelik çeşitli açıklamalar yapmıştı.

Jean-Paul Garraud, "Avrupa Komisyonu, hâlâ İslamcı bir örgütü finanse ediyor" derken, Nicolas Bay de 'radikal İslam'a kendi vergileriyle milyonlarca euro verildiğini' söylemişti:

"Brüksel'in, Alman hükümeti tarafından 'İslamcı/terörist' olarak sınıflandırılan bir hareketle bağlantılı olan Türk Yavuz Sultan Selim Derneği’ne on binlerce Avro bağışladığı ortaya çıktı. Kadın düşmanı veya Yahudi aleyhtarı söylemleri çoğaltan ve Avrupa medeniyetini 'İslam ve peygamber düşmanı' olarak gören Yavuz Sultan Selim, İslamofobi ile mücadele için komisyon tarafından finanse ediliyor."

Nisan ayında derneğe verilen fona açıklık getirilmesini istenmiş ve kuruluşun Alman Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin 'aşırılık yanlısı' olarak sınıflandırdığı İsmailağa cemaatinin bir parçası olduğu belirtilmişti.

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