Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde henüz nedeni belirlenemeyen orman yangını başladı. İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahale ettiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Orman yangınları Antalya Konyaaltı
Son Güncelleme:
Dağılmıyor ve bayatlamıyor. 25 yıllık aşçının un helvası yaparken kullandığı tarif Dağılmıyor ve bayatlamıyor. 25 yıllık aşçının un helvası yaparken kullandığı tarif
TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu
Adana'da kadın cinayeti: Elektronik kelepçesini kırıp, eski sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi! Adana'da kadın cinayeti
İstanbul'da çocuk istismarı skandalı: 13 yaşındaki çocuk, aynı şantajla 15 kişinin tecavüzüne uğradı İstanbul'da çocuk istismarı skandalı
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapatılıyor "Erdoğan, 'Tasarrufa Saray’dan başlayın, Çankaya’ya taşınayım' demiş"
Kamuda tasarruf paketi açıklandı: Pakette neler var? Kamuda tasarruf paketi açıklandı
Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı: "Beni öldürmeye karar vermişler abi" Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı
Uzmanı açıkladı: Kamuda tasarruf paketinin perde arkasında 'emekli maaşı' detayı Kamuda tasarruf paketinin perde arkasında 'emekli maaşı' detayı
İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara uyarı! 2 veriye dikkat İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara uyarı!