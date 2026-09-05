Alanya’da Kahreden Anlar Kamerada! Yasak Olduğu Halde Denize Atladı, Hayatını Kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde, “tehlikeli ve yasaktır” uyarılarına rağmen iskeleden sığ denize balıklama atlayan 39 yaşındaki Arif Erman yaşamını yitirdi. Yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki suya atlayan Erman’ın ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde, tehlikeli ve yasak olduğuna dair tabelalara rağmen koşarak iskeledeki filenin üzerinden denize atlayan Arif Erman (39) sığ suda yaşamını yitirdi. Erman, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

UYARILARA RAĞMEN SÜREKLERKEN DENİZE ATLADI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesindeki bir otelde meydana geldi. Arif Erman, tatil yaptığı otelde, işletmenin iskelesinin çevreleyen koruma halatlarının yanına gelerek denize baktı. Ardından Erman, atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına rağmen koşarak derinliğin yaklaşık 50 santim olduğu belirtilen denize balıklama atladı. İskelede bulunan cankurtaran da denize atladı.

Alanya’da Kahreden Anlar Kamerada! Yasak Olduğu Halde Denize Atladı, Hayatını Kaybetti - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Erman, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya’da Kahreden Anlar Kamerada! Yasak Olduğu Halde Denize Atladı, Hayatını Kaybetti - Resim : 2

OLAY ANLARI KAMERADA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arif Erman'ın bulunduğu iskelede önce suya atlayacağı yere baktığı, ardından geri geri giderek hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak iskelede bulunan koruma çitinin üzerinden denize atladığı görüldü. Sapanca'nın Akçay Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Erman'ın memleketi Sapanca’da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alanya’da Kahreden Anlar Kamerada! Yasak Olduğu Halde Denize Atladı, Hayatını Kaybetti - Resim : 3

Kaynak: DHA

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