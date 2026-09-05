Bugünden İtibaren Yürürlükte: İnternetten Ev, Araba ve Eşya Satanlara Sıkı Takip

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet ortamındaki kayıt dışı ticari faaliyetleri ve buna bağlı vergi kayıplarını önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre e-ticaret siteleri, sosyal medya platformları ve ilan siteleri üzerinden yayımlanan satış ve kiralama ilanları düzenli olarak Maliye’ye bildirilecek.

DİJİTAL PLATFORMLAR VERGİ DENETİMİ KAPSAMINA ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle birlikte yalnızca alışveriş sitelerindeki işlemler değil, internet ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri de vergi denetimi kapsamına alındı. Yeni uygulamanın e-ticaret platformlarından sosyal medya ağlarına, internet servis sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları kapsayacağı belirtildi.

DİJİTAL PLATFORMLARA BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet üzerinden yürütülen ticari faaliyetlerin takibine yönelik olarak şirketlerden çeşitli bilgilerin paylaşılmasını talep edebilecek. Bu kapsamda iş hacmi, satış veya kiralamaya konu olan malın türü, işlem tutarları ve ilanlara ilişkin ayrıntılar gibi verilerin istenebileceği bildirildi.

İLAN SİTELERİ HER AY RAPORLAMA YAPACAK

Düzenlemeyle getirilen dikkat çekici değişikliklerden biri, ilan siteleri ve sosyal medya platformlarına yönelik aylık bildirim zorunluluğu oldu. İnternet üzerinden taşınır, taşınmaz veya hizmetlerin satış ve kiralanmasına yönelik ilan yayımlanmasına imkan sağlayan platformlar, her ay Maliye’ye belirli bilgileri aktarmakla yükümlü olacak. Bildirilmesi gereken bilgiler arasında ilanın yayımlandığı internet sitesi veya web adresi, ilanı veren kişi ya da şirketlerin ad, soyad ve unvan bilgileri ile T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri bulunacak. Ayrıca yayımlanan ilanların içeriği ile satış veya kiralamaya konu ürün ve hizmetlere ilişkin detayların da Maliye’ye iletileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi