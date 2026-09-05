YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den İktidar Mesajı: Emeklilerin Sağlık Hizmetleri Ücretsiz Olacak

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Belediyesi tarafından emekliler için düzenlenen “Vefa Bahçesi”nin açılışına katıldı. Programda YENİ Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini takan Özel, konuşmasında emeklilerin ekonomik sorunlarına ve partisinin sosyal politika hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların toplumun geniş kesimlerini etkilediğini savunan Özel, bu tablonun emekliler açısından daha ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. Emekli aylıklarının alım gücünün gerilediğini belirten Özel, barınma ve beslenme giderlerinin emeklilerin başlıca sorunları arasında bulunduğunu ifade etti.

ÖZEL’DEN EMEKLİLERE SOSYAL DESTEK VURGUSU

Edirne Belediyesinin emeklilere yönelik sosyal projelerini önemsediklerini belirten Özel, Vefa Bahçesi'nde çayın 5 liradan sunulması ve emeklilere indirimli saç tıraşı imkanı sağlanmasının günlük hayatı kolaylaştıracağını söyledi. YENİ Partili belediyelerin sosyal desteklere devam edeceğini kaydeden Özel, yoksullukla mücadelenin yalnızca yerel yönetimlerin imkanlarıyla çözülemeyeceğini ifade etti.

'BÜYÜK BİR VEFASIZLIK'

Türkiye’de emekli, memur, esnaf ve orta gelir grubunun da giderek yoksullaştığını ileri süren Özel, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özel, Yeni Parti’nin Türkiye'nin, Atatürkçülerin, Trakya ve Rumeli’nin partisi olduğunu söyledi. Türkiye'deki emeklilerin ekonomik açıdan zor durumda olduğunu savunan Özel, emeklilerin yeniden çalışmak zorunda kalmasını "büyük bir vefasızlık" olarak nitelendirdi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı köprü ve devlet otoyollarının özelleştirilmesine yönelik karar alındığını belirterek, Yeni Parti'nin iktidara gelmesi halinde söz konusu otoyolları yeniden kamuya kazandıracaklarını söyledi. Konuşmasının sonunda iktidar değişikliği hedeflerini yineleyen Özel, emekli, işçi, çiftçi, esnaf ve gençlerin ekonomik koşullarını iyileştireceklerini söyledi.

'DÖRT BÜYÜK ADALET KOLONU'

Edirne'de Selimiye Camisi’ni ziyaret ettiğini anlatan Özel, Mimar Sinan’ın eserindeki taşıyıcı sistemden hareketle Yeni Parti'nin devlet anlayışını "dört adalet kolonu" üzerinden anlattı.

Bunların yargıda adalet, gelir adaleti, vergi adaleti ve sosyal adalet olduğunu ifade eden Özel, "Devletin büyük koruyucu kubbesinin bu dört kolonun üzerinde yükselmesini istiyoruz" dedi. Sosyal adaletin eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar hayatın bütün alanlarında sağlanması gerektiğini belirten Özel, çocukların ailelerinin ekonomik durumuna göre farklı eğitim imkanlarına sahip olmasının önüne geçileceğini söyledi. Sağlık alanında özellikle emeklilere yönelik düzenlemeler yapacaklarını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

'BİR KURUŞ PARA ALINMAYACAK'

"Emeklilere özellikle söylüyorum. Hastanede muayene parası, eczanede katkı payı, maaştan yapılan kesintiler geride kalacak. Emeklilerin sağlık ocağında, devlet hastanesinde, üniversite hastanelerinde aldığı sağlık hizmetleri ve eczanedeki ilaç hizmetleri ücretsiz olacak. Bir kuruş para alınmayacak." Emeklilere örgütlenme çağrısında da bulunan Özel, sendika ve derneklerin hak arama mücadelesinde önemli olduğunu belirterek, emeklilerin bu yapılara üye olup mücadeleyi birlikte yürütmesini istedi. Özel, burada zeytin fidanını toprakla buluşturdu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

HALK PAZARINI GEZDİ

Özel, Edirne programı kapsamında Edirne Halk Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarı gezen Özel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi, kendisine ikram edilen meyvelerin tadına baktı. Pazarcı önlüğü de giyen Özel, tezgahın başına geçerek esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA-ANKA