Aktif fay hattı üzerine adliye yapacaklar

BirGün'de yer alan habere göre, Aydın Adliyesinin yeni hizmet binasının yapımı için ihale süreci geçtiğimiz gün tamamlandı. Haziranda yapımına başlanması planlanan adliye inşaatının iki yıllık bir zamanda tamamlanması planlanıyor.

Seçime 5 gün kala yapılan ikinci ihaleyi, 17 ay önce yapılan ilk ihaleyi kazanıp yer tesliminden sonra artan maliyetleri gerekçe göstererek çekilen Diymar İnşaat kazandı.

Aydın’ın Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yapılacak olan adliye binası için yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Görür, “Öğrendiğime göre, Aydın Adalet Sarayı aktif bir fay üzerinde inşa ediliyor. İhalesi yapılmış. Bunu duymak çok üzücü ve umut kırıcı. Daha on binlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim? Her şey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı?” dedi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün aktif fay hatları haritasına göre yeni binanın inşa edileceği Yeniköy Mahallesi’nde 4 adet aktif fay hattı bulunuyor. İlk ihalesi 17 ay önce yapılan, kazanan Diymar İnşaat’ın yer tesliminden sonra artan maliyetleri gerekçe göstererek çekildiği Aydın Adliye Sarayı ihalesi, seçime 5 gün kala yeniden yapıldı. İkinci ihaleyi yine Diymar kazandı. 30 Aralık 2021 günü 136.734.452 TL bedelle yapılan ihaleyi, aynı firmanın 1 milyar 300 milyon TL’ye aldığı açıklandı.