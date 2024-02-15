AKP'nin adayı filtresiz konuştu: Bizimle yürüyenleri ayırırız, ayrıcalık gösteririz

AKP’nin Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman, seçilmeleri durumunda kendilerine destek verenlere hizmet edeceklerini belirterek "Bizimle beraber yürüyen insanları ayırırız, ayrıcalık gösteririz" dedi.

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AKP'nin adayı filtresiz konuştu: Bizimle yürüyenleri ayırırız, ayrıcalık gösteririz

AKP tarafından Konya Akşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Yusuf Kahraman, dün katıldığı toplantıda tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Kahraman, "Siyaset herkes hizmet edecek ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara de daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız, kim ne derse desin. Bizimle beraber yürüyen insanları ayırırız, ayrıcalık gösteririz" dedi.

Öte yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 4 Şubat tarihinde Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti.

Erdoğan'ın bu sözleri büyük tepki çekmişti.

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