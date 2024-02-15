İstanbul Üniversitesi’nin halka açılması Meclis gündeminde: ‘Yaşanacak bir olumsuzlukta sorumluluk kimde?’

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, yaptığı açıklama ile tüm kampüslerin halka açıldığını duyurarak “tüm dünya duvarsız üniversite sistemini tartışıyor” açıklamasını yaptı. Zülfikar “Ülke halkıyla, insanıyla bir bütündür. Üniversiteli ve üniversitesiz ayrımını doğru bulmadığınız için bu kapılar herkese açık." İfadelerini kullanarak verdiği kararın arkasında olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ, KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

Yaşanan “halka açılma”nın ardından öğrenciler ders işlerken amfiye giren vatandaşların görüntülenmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Durumdan rahatsızlığını dile getiren öğrenciler, kararın derhal geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise konuyu TBMM gündemine taşıdı. Öztürk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Öztürk, Tekin’e şu soruları yöneltti:

1. Üniversite öğrencilerinin can güvenliği tam olarak sağlanmış mıdır? Kampüslere girişte detaylı kontrol ve arama yapılmakta mıdır?

2. Kamuoyuna yansıyan ve ders sırasında sınıfa giren ziyaretçileri gösteren fotoğrafların devamının gelmemesi için bir tedbir alınacak mıdır?

3. Kampüslerin herkese açık hale gelmesinden öğrenci topluluklarının bilgisi var mıdır? Rızaları alınmış mıdır?

4. Yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta sorumluluk kimdedir?

5. Üniversitelere herkesin rahatça girebilecek olmasının ebeveynlerde yaratacağı endişe nasıl giderilecektir?

6. Rektörlüğün aldığı bu karar, öğrencilerin motivasyonuna nasıl etki etmektedir?