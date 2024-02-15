Adem Metan'ın İliç videosuna tepki yağdı: Sosyal medyadan açıklama yaptı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan facianın ardından ortaya çıkan bir video, sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz sene bölgede çekimler yapan gazeteci Adem Metan'ın Anagold Madencilik yetkilileri ve vatandaşlarla konuştuğu anlar çok konuşuldu.

Bölge halkının verdiği beyanlar şu şekilde:

"Nerede buradan faydalanamayan varsa diyor ki sağlınız bozuldu. Sen ona bir avuç bir şey at hemen onun da sağlığı yerine geliyor. Kimin sağlığı bozulmuş? Böyle bir şey olsa ben çocuğumu oraya gönderir miyim?

Barajlarımız ağzına kadar balık kaynıyor. Ülke ekonomisine çok büyük katma değeri olan bir işletme burası. Siyanürün kanserojen olmadığını bütün tıbbı otoriteler söylüyor. 20 yıl oldu ha bugün öleceksiniz ha yarın öleceksiniz diyorlar."

ADEM METAN'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu videonun sosyal medyada yayılmasının ardından bir açıklama yapan Metan, şunları söyledi:

"Dünden bu yana videomu paylaşan kimseye telif atmadım. Video YouTube kanalımda duruyor. 1 yıl önce İliç’e gittim. Köylülerle, işçilerle ve yetkililerle konuştum ve aynen de yayınladım. Bu videoyu bir ücret karşılığında yapmadım. Konuştuğum kişiler köylülerdi ve hala orada yaşıyorlar, dileyen aynı kişilerle görüşebilir. Hatta benim kendilerine yönlendirme yapıp yapmadığımı da sorabilirler.

Ne desem ne yazsam bir anlam ifade etmeyecek ancak benim penceremden gerçekler bunlar. Hayat bazen ne yapmanızı bazen de ne yapmamanızı bizlere yaşayarak öğretiyor, mutlaka almam gereken dersler vardır. İyi niyetli eleştiren herkese de teşekkür ederim."