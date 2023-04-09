AKP'li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı.

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AKP'li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.

Önceki dönem bakan Yıldız’ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi’nde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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