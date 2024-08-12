Ahmet Hakan ile Özgür Demirtaş Arasında 'Trol' Polemiği

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile ekonomist Özgür Demirtaş arasında 'trol' polemiği yaşandı.

Ahmet Hakan, önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun saat vererek Instagram kısıtlamasının kaldırılacağını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından “Instagram’ı açın! Hemen! Şimdi!” paylaşımında bulunan ekonomist Özgür Demirtaş’a yüklendi. Hakan, 'Instagram’ın saat 21.30’da açılacağı belli olduktan sonra... Özgür Demirtaş, sosyal medyadan saat 20.58’de şöyle bağırdı: “Instagram’ı açın! Hemen! Şimdi!' Madem basit bir trol olacaktın bunca tahsile ne gerek vardı?” eleştirisini yaptı.

DEMİRTAŞ'TAN YANIT

Hakan'a X hesabından isim vermeden yanıt veren Demirtaş, "Sizlere söz verdim: Trollere yanıt vermiyorum. İster Baştrol olsun, ister. Başyazar olsun. Sonsuza kadar Yanıtsız kalacaklar." diye yazdı.