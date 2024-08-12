Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı!

Roman mağazalarının sahibi iş insanı Turgut Toplusoy'un oğlu Mehmet Toplusoy, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir mekânın güvenlikçileri tarafından taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle darp edildi. Mehmet Toplusoy'un yüzünde 3 kırık oluştuğu kaydedildi.

6 Temmuz 2024 tarihinde Beşiktaş'ta lüks bir mekanda meydana gelen olayda iddiaya göre, işletmenin kapısında bulunan bir çalışan "sakin eğlenin" uyarısında bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine yakın bir yerde eğlenen Mehmet Toplusoy'un yanına gelen işletme çalışanı, "Ben seni az önce uyarmadım mı? S...in gidin buradan" şeklinde küfürler savurdu.

Sabah gazetesinin haberine göre; bu sırada ikili arasında arbede yaşanmaya başlayınca mekânda bulunan diğer çalışanlar iddiaya göre Mehmet Toplusoy'un arkadaşlarını tutarak duruma müdahale etmelerine izin vermedi. Tartışma sırasında güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, Toplusoy'u boğazından tutarak yere yatırdı ve yumruklamaya başladı.

SALDIRIDA BAYILDI

Aldığı darbeler sonucu bayılan genç adam, kendisine geldiğinde mekânın dışında arkadaşlarının yüzüne buz tuttuğunu gördü. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Toplusoy, arkadaşlarının yardımıyla en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan genç adamın yüzünde üç adet kemiğin kırıldığı tespit edildi. Dört gün boyunca hastanede yatan Toplusoy, hastane polisleri aracılığıyla kendisini darp eden güvenlik görevlisi D.K. hakkında şikayetçi oldu.

GÜVENLİKÇİ TUTUKLANDI, 7 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Gözaltına alınıp ifadesi alınan ve adliyeye götürülen şüpheli D.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma sonunda D.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.