Cem Küçük'ten AKP'lilere Sert Sözler: 'Bazı AK Parti'lilerdeki Aşağılık Kompleksi Hiç Bitmez... Fatih Altaylı Ve Cüneyt Özdemir Size Az Bile Yapıyor!'

İktidara yakın yazar Cem Küçük'ten AKP'lilere sert eleştiriler geldi. Küçük, "Bazı önemli mevkilerdeki AK Parti'lilerdeki aşağılık kompleksi hiç bitmez." ifadelerini kullanarak, "Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor!" diye yazdı.

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Cem Küçük'ten AKP'lilere Sert Sözler: 'Bazı AK Parti'lilerdeki Aşağılık Kompleksi Hiç Bitmez... Fatih Altaylı Ve Cüneyt Özdemir Size Az Bile Yapıyor!'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugün kaleme aldığı yazısında isim vermeden bazı AKP’lilere yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. "Bazı önemli mevkilerdeki AK Parti'lilerdeki aşağılık kompleksi hiç bitmez. Korkaklık, siniklik, eziklik ve aşağılık komplesini aşamıyorlar. Hâlâ ‘beni sevsinler’ hastalığı devam ediyor” ifadelerini kullanan Cem Küçük, gazeteci Fatih Altaylı ile Cüneyt Özdemir’in AKP’ye yönelik eleştirilerine dikkati çekerek “size az bile yapıyor!” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük, “Geçen hafta Instagram ve oyun platformu Roblox’un kapatılması üzerine AK Parti’yle arası iyi olan Cüneyt Özdemir beklenmedik ve sert eleştiriler getirdi. Cüneyt Özdemir bence abarttı ve haddini aştı ama az bile yaptı. Çünkü karşısında eziklerin olduğunu biliyor. Ağızlarını açamayacak adamların olduğunun farkında. Nitekim Cüneyt’in eleştirilerine AK Parti’den gık çıkmadı. Tek kelime etmediler. Cüneyt belli ki dümeni İmamoğlu’na kırmış. Önemli bir diplomat ve akademisyen olan Talip Küçükcan’a ağzına geleni söyledi ama AK Parti’den çıt çıkmadı. Cüneyt sizlere az bile yapıyor!” diye yazdı.

"BENİ ERDOĞAN'A ŞİKAYET EDENLER, ERDOĞAN DÜŞMANLARINA AĞIZLARINI AÇMADILAR"

"Ben 2013-2017 arası FETÖ, Aydın Doğan ve PKK ile mücadele ederken sert yazı ve yorumlar yaparken beni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikâyet eder ve 'sizin adınıza konuşuyor' diyenler, bazı AK Partili vekiller ve Erdoğan’ın danışmanlarıydı. O isimler manşetlerle çarpışarak iktidara gelmiş Erdoğan düşmanlarına bir kez bile ağızlarını açmadılar..." sözleriyle sitem eden Küçük, “normal şartlarda ruh ve sinir hastalıklarında tedavi edilmesi gereken” diyerek andığı Fatih Altaylı’nın da AKP’ye yönelik sert eleştirilerine dikkati çekti; “Anaakımdan kovulunca delirme çıtasını en yükseğe çekti. Her gün AK Parti’ye, savunucularına, İslam’a, Müslümanlara düzenli olarak hakaret ediyor. O lafların onda birini ben muhaliflere söylesem önce bazı 'AKP’liler bana dümdüz giderdi. Altaylı’ya ağızlarını bile açamıyorlar. Fatih Altaylı bunlara az bile yapıyor!” sözlerini kaydetti.

Küçük, “Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişirseniz bunlar size müstahak!.. Ben ve benim gibiler ülkeyi sevdiğimiz, muhalefetin ne olduğunu bildiğimiz, geçmişte yaşananların farkında olduğumuz için hükûmete destek veriyoruz” eleştirisi getirdi.

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Cüneyt Özdemir Fatih Altaylı Cem Küçük AKP
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