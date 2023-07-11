Ahmet Hakan: AK Parti'yi yönetenler bu konuda doğru dürüst bir politika geliştirmeli, yoksa zarar görecekler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, iktidara yakınlığıyla bilinen 25 kuruluşun çağdaş festivallerin isyan ve başkaldırıya yönlendirdiğini savunarak yasaklanmasını istemesi ve akabinde AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin Hande Yener konserini iptal etmesini köşesine taşıdı.

'Festivallerde yapılan yanlışlara dur diyelim' başlıklı bildiride, bu etkinliklerin gençleri 'gayri ahlaki haram ilişkilere, içkiye, isyana ve başkaldırıya' yönlendirdiği savunuldu. 'Türkiye Yüzyılı'na zarar verdiği belirtilen festivaller yerine 'haremlik-selamlık' programlar isteniyordu:

"Ülkemizin deprem sonrası acısının hala taze olduğu, ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu zorlu günlerde, bu gibi faaliyetlere son verilmelidir. Gençlerimizin helal yoldan kontrollü bir şekilde kültürel faaliyet ve eğlence etkinliklerinde bulunmaları yerine böyle başıboş ve sınır tanımaz kutlama şekillerinin teşvik edilmesini doğru bulmuyoruz.

Bu gibi festivallerin iptal edilmesini talep ediyoruz. Yapılan her türlü etkinlikte kız - erkek bölümünün ayrılması, alkollü içki ve madde kullanımının önüne olabildiğince geçilmesi ve denetlenmesi, gençlerin ahlakını bozucu davranışların engellenmesi şeklindeki adımların bir an evvel atılmasını talep ediyoruz."

'YASAKLAR HANDE YENER GİBİ AŞIRI POLİTİZE OLMAMIŞ SANATÇILARA KADAR UZANIYOR'

Hakan, 'Hande Yener konserinin iptal edilmesine itiraz' başlıklı yazısında sanatçıların bir kısmının seçimler döneminde 'aşırı politize olduğunu' ve bunun AKP tabanında öfkeye yol açtığını savundu.

"Evet. Son seçimde bazı sanatçılar AK Parti seçmenlerine hakaretler yağdırdılar. AK Parti seçmeninde bunun yol açtığı bir öfke var. Bu öfkeyi anlıyorum. Ama bu öfkenin de bir yerde kontrol altına alınması gerekiyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Çünkü olayın boyutları her geçen gün genişliyor ve yasaklar Hande Yener gibi aşırı politize olmamış, AK Parti seçmenine yönelik herhangi bir çirkin tutumu olmamış sanatçılara kadar uzanıyor. Yani demem o ki...

AK Parti'yi yönetenler, oturup bu konuda doğru dürüst bir politika geliştirmeliler. Yoksa bundan çok zarar görecekler. (...)"

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