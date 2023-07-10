CHP İstanbul'da Beykoz hareketliliği: Adaylık açıklaması geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 47.82'yle kaybettiği seçimin ardından ana muhalefet partisinde başlayan 'değişim' tartışmaları teşkilatlara da yansıdı.

Bugün Cemal Sataloğlu, Aydın Düzgün'ün 'değişim' çağrısının ardından görevden alındığı CHP Beykoz İl Başkanlığı görevine aday olduğunu duyurdu.

"Edindiğim tecrübeler eşliğinde uzun süredir titizlikle düşündüğüm, üzerinde sıklıkla çalıştığım bir konu var: Beykoz'da partimizde bir yenilenme şart gözüküyor" diyen Sataloğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fakat, kendimde ömrüm boyunca haklı olarak yenilemediğim bir şey varsa, o da partimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün ilke ve devrimleridir. Zaten onun devrimleridir ki, sürekli olarak yenilenmenin olmazsa olmazı devrimci irade üzerinde yükselir. Doğal olarak, ben de Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman bağlı kaldım. Şimdi partimizin ilçedeki kadroları ile bu ilke ve devrimlerin hayatımızı şekillendiren Beykoz'da karşılık bulması için hepinizle özel bir bağ kurmak istiyorum.

Cumhuriyeti bizim partimiz kurdu ve onu yükseltecek olan yine bizleriz. Ben, semtimiz Beykoz'dan doya doya baktığımız şu güzel Boğaz'ımızı işgalci yabancılara teslim etmeyen anlayışı içimde taşıyorum. İnanıyorum ki, bu anlayışı Beykoz'da sinsi planları olan sömürücülere karşı yapacağımız yenilenme ile birlikte hep beraber yükselteceğiz.

'TEKRARLANAN SEÇİMLERDE BEYKOZ'DA PARTİMİZİN ADAYINI BİRİNCİ SIRAYA TAŞIDIK'

Köklerini bizzat halktan alan, Anadolu ve Rumeli'nin şerefli direnenleri Kuvayı Milliye'nin partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni halkımızla buluşturmak benim boynumum borcudur. Hatırlayın, daha dün gibi İstanbul'u alın teri dökerek hakkımızla kazandık. Haksızca tekrarlanan seçimlerde ilçemiz Beykoz'da partimizin adayını birinci sıraya taşıdık.

'PARTİMİN VE HALKIN KARŞISINA ALNIM AK BİR ŞEKİLDE ÇIKIYORUM'

Ben de bu süreçte büyükşehirde partimizi ve ilçemizi Beykozlu kimliğimle temsil ettim. Şimdi yerel seçimler için Beykoz'da yoğun bir şekilde çalışarak, Beykoz'da CHP bayrağını dalgalandıracağız. Çalışmadan başarı mümkün olmaz. Gücümüzü biliyorum ve sözü senet olan çalışkan bir komutan tavrıyla o gücü toparlamak için partimin ve halkın karşısına alnım ak bir şekilde çıkıyorum."