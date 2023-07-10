Hande Yener'in konseri iptal edilmişti... CHP'li Sarı: Belediye başkanı tehdit edilmiştir ve konseri iptal etmiştir

Seçimlerden sonra yaşanan konser iptallerinin bir yenisi Balıkesir’de meydana geldi. Daha önce, seçimlerde muhalefete destek vereceğini duyuran sanatçıların konserleri iptal edilirken bu sefer Hande Yener’in Balıkesir’de vereceği konser iptal edildi.

CHP’Lİ SARI: BELEDİYE BAŞKANI TEHDİT EDİLDİ

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın sanatçı Hande Yener’in konserini iptal etmesine tepki göstererek, “Yücel Yılmaz, tehdit edilmiştir ve bu tehdidin karşılığı olarak da konseri iptal etmiştir. Toplumun küçük bir kısmını temsil eden bu platformun, ayrıştıran, ötekileştiren ve kutuplaştıran, yaşam tarzına müdahale eden gerekçelerle bildiri yayınlayarak şehrimizdeki çağdaş festivallerin yasaklanmasını istemesi ve bu talepler karşısında bir belediye başkanın baskıdan korkarak ve gelecek kaygısıyla her yerde ilan etmiş olduğu programı iptal etmesi kabul edilemez” dedi.

“HEDEF GÖSTERDİĞİ KONSER VE FESTİVALLER ŞİMDİ BİR BİR İPTAL EDİLİYOR”

CHP'li Sarı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

“Balıkesir’de haziran ayında Kazdağı Ekoloji Festivali’nin (Ekofest) önce Edremit'te sonra da Bayramiç yapılmasının yasaklanması ile başlayan süreç birkaç sivil toplum kuruluşundan oluşan Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun yayımladığı bir bildiriyle adım adım daha da ileriye gitti. Farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşamaya ve birbirine saygısı duymaya tahammülü olmayan bu anlayışın hedef gösterdiği konser ve festivaller şimdi bir bir iptal ediliyor. Baskılara boyun eğerek bu hafta sonu Burhaniye Aromaterapi Festivali kapsamındaki Sanatçı Hande Yener’in konserini iptal eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın açıklayacağı hiçbir gerekçe çağdaş Balıkesir’in ve Balıkesirlilerin kabul edebileceği bir açıklama olamaz.

“BELEDİYE BAŞKANIN BASKIDAN KORKARAK PROGRAMI İPTAL ETMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tehdit edilmiştir ve bu tehdidin karşılığı olarak da konseri iptal etmiştir. Toplumun küçük bir kısmını temsil eden bu platform, ayrıştıran, ötekileştiren ve kutuplaştıran, yaşam tarzına müdahale eden gerekçelerle bildiri yayınlayarak şehrimizdeki çağdaş festivallerin yasaklanmasını istemesi ve bu talepler karşısında bir belediye başkanın baskıdan korkarak ve gelecek kaygısıyla her yerde ilan etmiş olduğu programı iptal etmesi kabul edilemez.

“HAREMLİK SELAMLIK ETKİNLİKLER”

Daha da trajikomik yanı bu platformun ülkemizin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu zorlu günleri gerekçe göstererek faaliyetlere son verilmesini istenmiş olmasıdır. Soruyoruz; bu anlayış deprem acısını ve ekonominin kangrenleşmiş sorunlarını gerekçe gösterip gençlerimizin ve halkımızın yaşam şekline müdahale ederek, ‘haremlik selamlık’ etkinlikler talep ederken ne düşünüyor olabilirler? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı” diye ortaya attığı vizyona; festivallerin ve konserlerin, etkinliklerin yasaklanması ile mi ulaşılacaktır? Ekonomideki yakıcı sorunların nedeni festivaller midir, konserler midir yoksa AKP iktidarının sığ ekonomi politikaları mıdır? Bu talepleri; toplumsal huzur, barış, birlikte ve kardeşçe yaşama ideallerimiz bağlamında samimi bulmuyorum. Festivalleri, konserleri ve benzeri etkinlikleri iptal ederek ne ekonomik sorunlarla ne de madde bağımlılığı ile mücadele edemeyiz. Uyuşturucu baronları ile mücadele edemeyenler, sokaklardaki torbacıları durduramayanlar sorunun kaynağını festivaller olarak göstererek sorumluluklarından kurtulabileceklerini mi düşünüyorlar?”