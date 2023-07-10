BİM'den aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Milyonlarca müşterisi ve binlerce şubesi olan BİM marketlerden aldığı bir koli yumurtayı eve götürdüğünde hayatının şokunu yaşayan Eyüp Tuncer isimli yurttaş, yumurtaları görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yaşayan Eyüp Tuncer, üç gün önce BİM marketlerden bir koli yumurta aldı.

Yumurtaları dolaba yerleştiren Tuncer, üç gün sonra yumurtaları haşlamak için dolaptan çıkardı. Haşladığı yumurtaları soyan Tuncer, içlerinin simsiyah olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

YUMURTALARIN İÇİNİ KIRDI

Haşlamadığı diğer yumurtaların içini kontrol etmek isteyen Tuncer, yine aynı manzarayla karşılaşmasıyla yumurtaların içini kırdı, onlar da bozuk çıktı.

BİM'den aldı, hayatının şokunu yaşadı! - Resim : 1

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Tuncer, şu ifadelere yer verdi:

"Üç gün önce BİM'den aldığım yumurtayı kaynattığımda yumurtalarının içlerinin simsiyah olduğunu gördüm. Dolabı çok kötü kokutmuşlar. Yumurtayı kırdım ve içi simsiyah. Şu an felaket kokuyor. Birinin içi sarı çıktı ama bu yumurta da bayat. Çok kötü kokuyor. 30 yumurtanın hepsinin içi siyahlaşmış. Çok kötü de kokmuş zaten. Numarası da burada yazıyor."

Kaynak: İHA

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