Adliyede ifade veren Oğuzhan Uğur'dan ilk açıklama: Belgeleriyle, kanıtlarıyla sunduk

BaBala TV hesabından yapılan 'Hatay Yarseli Barajı' paylaşımıyla ilgili hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatılan sunucu Oğuzhan Uğur, savcıya ifade verdi: "Elimizde çok fazla veri vardı. Onların tamamını paylaştık."

Adliyede ifade veren Oğuzhan Uğur'dan ilk açıklama: Belgeleriyle, kanıtlarıyla sunduk

BaBala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında, kanalın Twitter hesabında Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığına dair paylaşımda bulunulduğu gerekçesiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası Ahbap kurucusu Haluk Levent'le birlikte ilk andan itibaren aralıksız yardım faaliyeti yürüten Uğur, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. 

Yaklaşık 3 saat ifade veren Uğur, ardından adliyeden ayrıldı.

'ELİMİZDE ÇOK FAZLA VERİ VARDI'

Uğur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İfademizi verdik, elimizde çok fazla veri vardı. Onların tamamını savcımızla paylaştık. Tabii sosyal mecralardan başlatılan başlıklarla ilgili olmadığını konunun detaylı bir şekilde kendisine anlattık, belgelerimizle, videolarımızla. Konunun bizim kanalımızdan atılan tweetle alakalı olmadığını, hatta çok çok önce ve sonra tarihlerin dahi tutmadığını, tam olarak sahadan provoke edildiğini belgeleriyle kanıtlarıyla sunduk kendilerine" diye konuştu.

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