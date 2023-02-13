Mansur Yavaş'tan İGA'ya tepki: Bunlar ayıp şeyler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı’nın onarımı konusunda İGA’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABB'nin logolarını görünmeyecek şekilde uzak çektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'tan İGA'ya tepki: Bunlar ayıp şeyler

ABB Başkanı Mansur Yavaş, depremde hasar gören Hatay Havalimanı pistinin onarılmasının ardından ortaya çıkan tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan Yavaş, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın (İstanbul Grand Airport) yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Yavaş, ABB ekiplerinin pistteki hafriyatı kaldırdığını belirterek, “Biz orada işe başladığımızda İGA’nın veya başka bir kuruluşun iş makinesi yoktu. İGA tweet attı, bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler” dedi.

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