Adana'da eğitim - öğretimin başlama tarihi ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini açıkladı.

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Adana'da eğitim - öğretimin başlama tarihi ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenen Adana'da açıklamalarda bulundu.

1 Mart itibariyle öğrencileri sınava hazırlamak için kursları devreye sokacaklarını dile getiren Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz. Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz" dedi.

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